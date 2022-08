Lutto per Francesca Chillemi. L'attrice protagonista di «Che Dio ci aiuti» piange in queste ore la scomparsa di sua nonna materna «Ciccina», a cui l'ex Miss Italia dedica un post su Instagram.

Francesca Chillemi, il grave lutto dell'attrice: «Non sai quanto mi hai fatto sentire amata…»

«Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…» ha scritto Francesca Chillemi accanto a una foto che la ritrae sorridente accanto alla nonna siciliana.

Tantissimi i messaggi di amici e colleghi che hanno lasciato messaggi di amore e cordoglio, da Elena Santarelli ad Andrea Paris, da Ludovica Sauer, a Flavia Pennetta fino a Elena Sofia Ricci. Non sono mancate le parole di Maria Sciotto, la madre di Francesca: «La mia è stata una grande mamma, una grande nonna, una grande donna. Sempre pronta al sacrificio ed all'aiuto. Sempre pronta a mettersi da parte per i figli e i nipoti. Sempre presente per ognuno di noi. Non ti dimenticherò mai, cara mamma. Vivrai sempre nei miei ricordi, accanto a papà».

