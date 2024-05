Francesca Brambilla: «Foto dei figli sui social per due soldi? Meglio avere OnlyFans». E Sonia Bruganelli la applaude

di Redazione web

Francesca Brambilla ha rivestito per anni il ruolo della "Bona Sorte" ad Avanti un Altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La showgirl è molto seguita sui social, specie su Instagram dove condivide selfie, scatti riguardanti il suo lavoro o la sua nuova vita da mamma, e ha anche un profilo Onlyfans dove, come tante altre influencer, condivide scatti bollenti. L'ultimo sfogo social di Francesca Brambilla riguarda proprio questo. Ecco che cos'ha scritto.

Lo sfogo social di Francesca Brambilla

Francesca Brambilla ha pubblicato un lungo messaggio sulle proprie storie social dove parla dei diversi tipi di mamma che esistono, includendo anche quelle che hanno un profilo Onlyfans, dato che, proprio per questo, è stata più volte criticata. L'influencer ha scritto: «Trovo molto più corretto e coerente avere Onlyfans e vendere fotografie proprie che siano in costume o intimo (dato che su Instagram le bannano all'istante, e non parlo assolutamente di foto di nudo o porno, visto che non ho mai accettato nemmeno Playboy ecc, nonostante le richieste), piuttosto che essere totalmente ipocriti e incoerenti con se stessi usando i propri figli come dei manichini e sbandierarli in una qualsiasi pubblicità che capita sotto mano pur di racattare qualche euro sfruttando la loro immagine e intascandosi i soldi loro.

Le parole di Francesca Brambilla

Francesca Brambilla ha, quindi, concluso il suo sfogo scrivendo: «Pensiero libero e generale. Chi si sentirà chiamata in causa, pace! Sarà la lunga lunga coda di paglia che tanto, prima o poi, prenderà fuoco da sola». Sonia Bruganelli, che ha lavorato ad Avanti un Altro con l'influencer, ha ricondiviso la sua storia e ha aggiunto diverse emoticon con le mani che applaudono.

