Flavio Briatore si tatua un falco in onore del figlio. E i social lo massacrano: «Sembra un pollo arrosto»

Flavio Briatore si tatua un falco in onore del figlio. E i social lo massacrano: «Sembra un piccione». La mania dei tatuaggi non risparmia nessuno. Niente limite di genere, provenienza sociale o culturale, tutti ma proprio (quasi) tutti, usano il proprio corpo come una tavolozza su cui farsi disegnare le più disparate cose. Dai tribali, "old school", a frasi e dediche, ma anche ritratti, simboli religiosi e molto altro.

È il vero punto d’incontro tra i Millennials e la Generazione Z, anche se T'appartengo di Ambra in vetta alle classifiche sta facendo vacillare il primato finora conquistato a colpi d'inchiostro dai tatuaggi. Dai più giovani ai più “datati” (ma solo per l’anno di nascita) la gara ora è chi ha il tattoo più bello, ma anche più grande. E nella rete della Body Art stavolta è caduto anche Flavio Briatore.

Flavio Briatore, il tatuaggio non convince

Un grande, grandissimo falco e una data 2010. Con questo disegno il noto imprenditore italiano ha voluto rendere omaggio “per sempre” al figlio Nathan Falco, nato 12 anni fa dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. Ha filmato tutto e condiviso in un reel Instagram il suo "eroico" e romantico gesto. E i commenti sono giunti a valanga. C'è chi ne apprezza l'intento come Heidi Klum, la modella da cui l'imprenditore piemontese ha avuto la prima figlia Leni, mai riconosciuta dallo stesso Briatore in accordo con la mamma, ma ai più il disegno non è piaciuto.

Le critiche

Il disegno simboleggia sicuramente l'indissolubile legame tra padre e figlio, ma sui social criticano la scelta. «A 80 anni un po' di pudore», (ma diversi ricordano che Briatore di anni ne ha solo 72), c'è poi chi decide tra le varie critiche fatte al tatuatore di sentenziare sul disegno: «È un pollo arrosto», «Sembra un piccione» e «Più piccolo era meglio» e ancora «'Na cafonata pazzesca». L'imprenditore però non è caduto nella rete degli haters e ha deciso di non replicare a nessun commento certo che il suo gesto (almeno) a suo figlio Nathan Falco sia piaciuto.

