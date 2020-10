Flavio Briatore avrebbe incontrato Stefano Coletti, fidanzato “segreto” di Elisabetta Gregoraci. Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, è una delle indubbie protagoniste del Grande Fratello Vip e proprio durante le puntate del reality è venuta alla luce la relazione fra la showgirl e Coletti.

L’incontro fa Flavio Briatore e il nuovo fidanzato della sua ex moglie sarebbe avvenuto in una pasticceria di Montecarlo. E nelle rubrica “Chicche di gossip” di “Chi” ci sono altri particolare sull’improvviso meeting a colazione: “Incroci “pericolosi” – si legge sulla rivista – nel Principato alla Pasticceria cova Montecarlo. Quando lo scorso weekend è entrato Flavio Briatore per fare colazione e si è ritrovato accanto Stefano Coletti, spasimante di Elisabetta Gregoraci, insieme con la madre e il papà. Il giovane ha abbassato lo sguardo mentre Briatore si gustava il breakfast on un amico”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 19:19

