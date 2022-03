Flavio Briatore operato: «Mi aspetta un periodo di immobilità» IL POST

Operazione per Flavio Briatore. L'imprenditore ha pubblicato un post su Instagram in cui rivela di esseresi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che lo costringerà a stare fermo per qualche tempo. L'imprenditore ha pubblicato una foto in cui si mostra con la gamba ingessata e coperta da un tutore che dovrà portare per diverso tempo finché la riabilitazione non sarà completata. «Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!».

L'annuncio scritto sia in italiano che in inglese, per raccontare il momento particolare: «Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso». Dal post, si evince che l'operazione è avvenuta a Milano, dove è stato supportato da un team di professionisti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 20:26

