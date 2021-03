Flavio Briatore e la love story con la Miss Valentina Kolesnikova: «Ecco la verità»

Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova, Miss Earth Russia 2018, tutta colpa di un selfie. Nei giorni scorsi si è parlato di una nuova presunta love story per Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci con la giovane modella Valentina Kolesnikova.

Leggi anche > Sanremo 2021, promossi e bocciati

Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova, secondo gli esperti di gossip si sarebbero incontrati nel Principato di Monaco per poi pranzare insieme in un noto ristorante della zona. Nessuna love story però, perché come fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip”, le voci sarebbero partite per un selfie sui social poi rimossi: “È bastato un selfie scattato fuori dal locale Cipriani, a Monte Carlo – si legge sul settimanale - per far gridare al nuovo amore di Flavio Briatore con Valentina Kolesnikova, Miss Earth Russia 2018. In realtà si tratta di una bufala e infatti la modella ha rimosso la fotografia dopo la fuga di notizie. Briatore rimane un papà felicemente single”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA