di E.C.

Flavio Briatore cavia del lanciatore di coltelli, il video choc. Fan increduli: «Com'è possibile?». L'imprenditore è a Dubai, con il figlio Nathan Falco e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci. Briatore è volato negli Emirati Arabi per seguire gli affari del suo locale, il Billionaire.

Sul suo profilo Instagram, l'ex marito della gieffina ha condiviso diversi video per promuovere il suo locale. Ma uno in particolare ha colpito i fan. Nelle immagini, Briatore fa da "cavia" al lanciatore di coltelli durante una serata al Billionaire. E per fortuna, il numero va a buon fine.

Immediati i commenti dei fan. «Sei coraggioso». E ancora: «Ma come hai fatto? Non avrei mai avuto il coraggio». E c'è chi ci scherza su: «Se si sbaglia, non lo paghi». Boom di like.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 22:45

