Flavio Briatore su tutte le furie per un commento su Nathan Falco: «Non è obeso, tu sei un...»

Flavio Briatore va su tutte le furie per un commento a una foto Instagram che lo ritrae insieme a suo figlio Nathan Falco. Un follower, decisamente poco educato, prende di mira il ragazzino scrivendo: «Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre». Briatore non ci sta e risponde: «Non è obeso, ma tu sei un cog***ne».

Leggi anche > Leni Klum, la figlia di Briatore e Heidi a 16 anni per la prima volta in copertina su Vogue

L'imprenditore, nel corso dei tre mesi passati da Elisabetta Gregoraci all'interno della casa del Grande Fratello Vip, si è preso cura del piccolo Nathan dimostrandosi un papà perfetto. Ora che mamma Elisabetta è tornata dall'amato figlio, Briatore non smette di fare il papà, proteggendo il suo bambino dai vili attacchi social. In molti, su Instagram, si sono schierati dalla parte dell'imprenditore, accusando il follower che ha dato dell'obeso a Nathan di essere «una persona ignobile» e chiedendosi «come si possa scrivere una cosa cattiva come questa ad un bambino».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA