Sfogo social di Flavio Briatore, infastidito per i presunti flirt con nuove fidanzate che gli sono stati attribuiti negli ultimi giorni. Sul suo profilo ufficiale Instagram, Briatore ha scritto un post molto polemico con accuse ben precise, senza giri di parole.

«Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto, che in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben piu’ seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più. #fakenews #notiziefalse #giornalismospazzatura»



I fan nei commenti si dividono. Tanti applaudono Flavio Briatore, dicendo che ha ragione e che in questo periodo ci si deve occupare d'altro. Ma qualcuno lo punge: "Ma se sono riviste di gossip, di cosa si devono occupare se non di questo...". Chissà come l'avrà presa Briatore.

