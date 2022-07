Flavia Vento, scherza sulla caduta di Governo: «A me governano entità superiori» e il web si infuria

Flavia Vento dice la sua sulla caduta di Governo. L'era Mario Draghi è terminata e la showgirl scherza sulla situazione politica italiana. «A me governano entità superiori», scrive su Twitter e il web si infuria.

La caduta di governo

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha sciolto il Parlamento, si voterà il 25 settembre. Mettere la parola fine alla legislatura «è sempre l'ultima scelta da compiere», dichiara il presidente della Repubblica, consapevole però che non ci siano più i margini per proseguire l'azione di governo e neanche per cercare altre maggioranze. E cavalcando l'onda dell'argomento che sta catalizzando l'attenzione degli italiani, Flavia Vento cerca di sdrammatizzare su Twitter, ma gli utenti non apprezzano.

La reazione del web

E’ caduto il governo !!! 😃😃A me governano entità superiori 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ixh9H1YJOW — Flavia vento (@Flaviaventosole) July 20, 2022

«È caduto il governo! A me governano entità superiori», scherza su Twitter, ma gli utenti non sembrano aver apprezzato l'uscita della showgirl. «Sapere che sei posseduta, mi tranquillizza molto», scrive un utente a cui seguono tantissimi altri tweet ironici. «Che problemi ha?», scrive un altro. Pare che il web non abbia ancora assimilato la notizia della caduta del governo. L'ironia non è ancora apprezzata.

