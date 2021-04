Flavia Vento contro Pio e Amedeo: «Quoziente intellettivo sovrannaturale, per questo resto incompresa»

Flavia Vento contro Pio e Amedeo. Pio e Amedeo in una recente intervista hanno scherzato su Flavia Vento e la showgirl, ex gieffina della versione vip, si è scagliata contro di loro attraverso il suo account social con un post in parte ironico: “Il mio quoziente intellettivo - ha scritto su Instagram - va oltre la soglia del sovrannaturale per questo resto incompresa”.

Flavia Vento contro Pio e Amedeo

Pio e Amedeo in una recente intervista hanno parlato di Flavia Vento, sottolineando che non si può paragonare a personaggi di spessore come Piero Angela. Il riferimento della coppia comica non è piaciuto a Flavia Vento che ha deciso di rispondere dal social. Il post inizia con i nomi di Pio e Amedeo volutamente storpiati: “Caro pino e medeo – ha scritto su Instagram - avete detto che Flavia vento non è uguale a Piero Angela! per fortuna non siamo tutti uguali Flavia vento non è uguale a Piero Angela lo sapete perché? Perché il mio quoziente intellettivo va oltre la soglia del sovrannaturale per questo resto incompresa! Mi comprende Edgar cAyce mornah simeona ramses e ermete Trismegisto baci #pioeamedeo#flaviavento#pieroangela”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA