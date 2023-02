Fiorello, show sulle nevi di Cortina: deejay alla festa in baita prima di Sanremo

Fiorello show tra le nevi della perla delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo. Prima di partire per Sanremo, ha trascorso un sabato sera di festa alla baita ristorante Saliola al Lago Ghedina, gestita da Antonio Saliola. Una festa di compleanno speciale per la 30enne Olivia, figlia della sua compagna, Susanna Biondo.

Fiorello dj scatenato tra le nevi di Cortina

Un maxi show con oltre 100 partecipanti e musica sparata a tutto volume. A preparare la cena agli invitati, lo chef Vincenzo Zitarosa. Fiorello, in versione deejay scatenato, ha festeggiato la figlia della compagna ma anche lo sbarco al dopo festival di Sanremo 2023: la settimana prossima, in concomitanza con la kermesse sanremese la sua VivaRai2! si trasferisce al termine delle serate del festival. L'annuncio è stato dato proprio ieri da Amadeus in diretta al Tg1. Fiorello, in pieno mood montanaro, indossa un maglione super colorato con l'effige delle Dolomiti e balla scatenato insieme ai giovanissimi ospiti.

