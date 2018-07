Filippo Magnini e Giorgia Palmas, prove di famiglia allargata: al mare con la figlia Sofia

Insieme ❤️❤️ @filomagno82 🐨 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: Lug 11, 2018 at 11:00 PDT

CAGLIARI – Si sono conosciuti qualche mese fa a cena a casa dell’amica comune Elena Barolo e poi fraè nato l’amore. Lui single dopo la fine della sua lunga relazione con Federica Pellegrini e lei di nuovo libera a seguito dell’addio a Vittorio Brumotti, hanno prima tenuta nascosta la loro love story, per poi essere costretti a uscire allo scoperto per via di un paparazzo che li ha sorpresi mentre si baciavano a Milano.Da allora sono inseparabili, parlano di matrimonio e sicuramente e fanno le prove da famiglia allargata.“Nuovo” infatti li ha sorpresi in vacanza mentre si divertono in spiaggia, a Cagliari, in compagnia della figlia di Giorgia, Sofia, nata dalla love story dell’ex velina con l’ex calciatore Davide Bombardini.