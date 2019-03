Filippo Magnini e Giorgia Palmas, prove di famiglia allargata con Sofia prima delle nozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono incontrati a cena da amici comuni a marzo del 2018 e da allora fraè nato l’amore. Insieme da un anno i due sono inseparabili e fanno le prove di famiglia allargata assieme a Sofia, figlia dell’ex velina e dell’ex calciatore Davide Bombardini.Giorgia e Filippo sono stati fotografati mentre passeggiano per Milano assieme alla ragazza, che ha da poco compiuto dieci anni. La Pamas, vincitrice dell’Isola dei Famosi edizione 2011 ed è volto di Milan tv e il fidanzato non hanno mai nascosto avere intenzioni serie: “Voglio diventare genitore con lei – ha fatto sapere in un’intervista Magnini – E’ lei che mi fa sentire questa voglia di avere una famiglia. Sul matrimonio Giorgia usa il condizionale, invece io dico che le nozze ci saranno sicuramente”.E’ sul matrimonio la Palmas ha fatto sapere che sarà “In Sardegna. Sulla spiaggia libera, al tramonto”.