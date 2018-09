Filippo Magnini e la frecciatina a Federica Pellegrini: «È il passato, non è facile rimanere amici»

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si sono lasciati da tempo ma le frecciatine frasembrano continuare. Federica infatti aveva sottolineato i mancati auguri da parte dell'ex in occasione dei suoi trent’anni: “Mi ha cancellata completamente dalla sua vita – aveva fatto sapere in un’intervista a “Chi” - forse nutre rancore perché l’ho lasciato io, che, invece, non ho alcun problema nei suoi confronti”.A rispondere Filippo, ora fidanzato ufficialmente con l’ex velina Giorgia Palmas: “Non è facile rimanere amici e non so se potremmo esserlo mai in futuro – ha fatto sapere a “Nuovo” - Ci vuole comunque tanto tempo. Per me Federica è il passato”.A dividerli la voglia di Magnini di mettere su famiglia: “Ho sempre voluto una famiglia e dei figli. Per questo è finita la mia storia con Federica. Che, invece, non si sentiva pronta. Non abbiamo fretta, anche se il progetto di una vita a due c’è fin da ora”.Dopo l’addio alle competizione comunque vuole rimanere nell’ambito dello sport: “È quasi un obbligo che devo sia a me stesso che alle nuove generazioni. Si tratta di un progetto al servizio del nuoto di cui non posso dire nulla".