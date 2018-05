Filippo La Mantia e Chiara Maci, battesimo a Palermo per il piccolo Andrea

Battesimo per Andrea, il piccolo di Chiara Maci e Filippo La Mantia. La cerimonia nella splendida Cappella Palatina di Palermo, città di papà La Mantia. Mentre i festeggiamenti a Villa Tasca, all’aperto nei suoi spettacolari giardini ottocenteschi.Location esclusiva dove eleganti tavoli bianchi sono stati posizionati per gli ospiti tra agrumeti e alberi secolari, fontane e opere d’arte: la villa è stata Dimora storica in cui hanno soggiornato Jacqueline Kennedy, Re Ferdinando di Borbone, Bismarck, Margherita di Savoia. Le bomboniere di Andrea La Mantia in ceramica azzurra. “Per la prima volta non so cosa scrivere - posta su Instagram la food blogger di Agropoli - Il regalo più bello per la festa della mamma è la mia famiglia”. Tra gli invitati chef stellati, blogger e personaggi famosi.