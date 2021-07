Filippo Inzaghi papà, la fidanzata Angela Robusti è incinta: «Ti aspettiamo ometto del nostro cuore»

Filippo Inzaghi a breve diventerà papà. Filippo Inzaghi, ex calciatore e neo allenatore del Brescia, ha infatti annunciato su Instagram che la compagna Angela Robusti è incinta e che a breve accoglieranno a casa un maschietto.

Filippo Inzaghi, 47 anni, ha annunciato dal social che diventerà papà. Filippo Inzaghi ha condiviso un post che lo vede assieme alla compagna Angela Robusti, mentre le posa una mano sul pancino: «E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo – ha scritto l’allenatore nella didascalia - allora capisci che sarà per sempre… Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre 💙 ti aspettiamo ometto del nostro cuore… Siamo già pazzi di te!».

Filippo Inzaghi e Angela Robusti stanno insieme dal 2018, quando l’ex calciatore sedeva sulla panchina del Venezia. Angela invece, di professione modella e wedding planner, ha preso parte a Miss Italia e poi a “Uomini e donne”, dove ha corteggiato l’allora tronista Luca Onestini.

