Filippo Bisciglia conduttore innamorato: un occhio al lato b, poi fotografo per la fidanzata Pamela Camassa

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SANTA MARGHERITA DI PULA – Dopo le buone prove da conduttore al timone di “”, reality prodotto da Maria De Filippi,si rilassa in spiaggia a fianco della sua fidanzata storica,Se infatti in tv vede le coppie litigare e lasciarsi a causa delle tentazioni presenti nel gioco, Filippo è il fedele fidanzato della Camassa, Miss Mondo Italia nel 2002 e diverse esperienze nel piccolo schermo, con cui convive felicemente.Per la loro vacanza i due hanno scelto Cagliari e la spiaggia di Santa Margherita di Pula dove il conduttore non stacca gli occhi dalla compagna: dopo aver osservato il suo lato b si improvvisa fotografo per poi guardare gli scatti romanticamente abbracciato alla sua modella.