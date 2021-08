Filippo Bisciglia e il pranzo di Ferragosto alternativo: la foto svela la verità

Un ferragosto insolito per il presentatore di Temptation Island che, al posto del classico pranzo di famiglia, mare e divertimento, ha scelto di trascorrere la giornata sotto il sole rovente della stazione di sosta di un Autogrill e con un panino al salame, lontano da tutti. Filippo Bisciglia, ironizzando, ha condiviso sul suo account Instagram delle stories con gli hashtag #benzinaio #paninocolsalame per mostrare ai follower la sua giornata.

Ormai da 10 anni al timone di uno dei reality più amati e seguiti dal pubblico televisivo di Canale 5, Temptation Island, Bisciglia oltre ad essere un bravo intermediario tra i fidanzati, è noto anche per la sua sottile ironia. Cosa che non è mancata in questa calda giornata d’estate. Mentre sui social imperversavano immagini e video di vip al mare davanti a delle tavole imbandite con ogni prelibatezza, lui non voleva essere da meno.

Prima ha augurato il buon Ferragosto a tutti, rivelando di essere anche lui al mare davanti ad un piatto di spaghetti con le vongole. Poco dopo ha svelato la verità: si trovava nella stazione di sosta di un Autogrill mentre mangiava un panino con il salame.

l conduttore di Temptation Island e la sua compagna Pamela Camassa hanno trascorso dei giorni di meritato relax in Puglia, da dove hanno fatto rientro per ritornare al lavoro. Sabato 7 agosto le coppie protagoniste di Temptation Island si sono ritrovate per il matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, ma Bisciglia e la Camassa non hanno partecipato perchè sarebbero dovuti partire per le vacanze nello stesso giorno.

