Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: «Crisi e tradimenti, ecco tutta la verità»

Giovedì 7 Novembre 2019, 14:45

sono una coppia longeva e molto ben consolidata. Stanno insieme ormai da tanti anni e oggi, a distanza di qualche tempo, non nascondono di aver vissuto momenti di crisi, poi superati.Ospiti del Maurizio Costanzo Show,hanno parlato molto della loro storia. Di fronte alle insistenti domande del conduttore,ha spiegato: «Abbiao avuto momenti difficili. In così tanti anni è normale vivere alti e bassi». Quando però Costanzo chiede loro di eventuali tradimenti, i due si sono guardati negli occhi e Pamela ha sorriso, mentre il conduttore continuava ad incalzarli: «Noi uomini, con la fantasia, be'...». Lo riporta anche Gossipetv. Dopo aver 'dribblato' le domande di Costanzo sui tradimenti,hanno comunque confermato di aver vissuto dei momenti molto complicati nella loro storia. Il conduttore di, d'altronde, aveva recentemente svelato a Chi: «Per un periodo ci siamo lasciati. Abbiamo avuto una forte crisi, ma l'abbiamo superata: nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto».