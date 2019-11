Lunedì 18 Novembre 2019, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver condotto con indubbio successo il docu reality per coppie “Temptation Island” ed aver preso parte ad “”, che ha visto incoronare vincitrice la storica fidanzata Pamela Camessa,si è “sfogato” dal suo account Instagram sul mondo deiIl conduttore infatti si è detto deluso dall’incontro di persona con i vip che prima vedeva solo in televisione. Poche eccezioni fra cui Ron: “In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere tantissime persone che prima conoscevo solo tramite la televisione e che poi ho incontrato “live” – ha scritto sul social - Non vi nascondo che in alcuni casi sarebbe stato meglio non incontrarli e rimanere con “il mito” che mi ero prefissato ..Coninvece ho avuto conferma che la grande persona che immaginavo, il grande artista .... è così davvero ... Grazie Ron, per me è stato un onore cantare al tuo fianco ... @ron.rosalinocellamare”.