Il figlio di Camilla: «Ha sposato Re Carlo perché lo amava». La risposta al vetriolo dopo il libro di Harry

Tom Parker Bowles, il figlio di Camilla, ha difeso la madre affermando che non aveva «alcun secondo fine» quando si è unita in nozze a Carlo e non mirava certo a diventare regina. Lo ha dichiarato in un'intervista al podcast News Agents, in vista della cerimonia solenne del 6 maggio quando la regina Camilla verrà incoronata con re Carlo all'abbazia di Westminster, sottolineando che «ha solo sposato la persona che amava».

Le dichiarazioni

Le sue dichiarazioni rappresentano una replica indiretta al principe Harry, che durante la promozione della sua autobiografia ha lanciato un attacco contro la matrigna, capace a suo avviso di condurre una campagna mirata al matrimonio con Carlo e quindi alla corona.

Alla domanda se fosse strano pensare a Camilla come regina, il figlio, autore e critico gastronomico, ha risposto che per lui e la sorella Laura Lopes, entrambi attesi all'incoronazione come del resto Harry, non cambierà nulla: «Resterà sempre nostra madre». Tom e Laura sono i figli avuti da Camilla nel suo primo matrimonio con l'ufficiale Andrew Parker Bowles.

