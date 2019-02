Fernanda Lessa commuove Silvia Toffanin a Verissimo: «Dopo la morte di mio figlio sono entrata nel tunnel della droga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla dipendenza dall'alcol e dalla droga alla tragica morte del figlio:ospite diconfessa il suo passato e i motivi dietro la lontananza dai riflettori. Ha raccontato la sua storia con coraggio davanti a unacommossa. Il mondo della moda le ha dato tanto, ma le ha portato sofferenza e solitudine. «Per le modelle è tutto regalato e ci sono quelle a cui piacciono gli eccessi. Per coprire la costante mancanza della mia famiglia e di mia nonna, che è scomparsa quest'anno, ho ceduto alle sostanze stupefacenti». Tutto però è precipitato dopo la morte del figlio neonato.«Ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti a 19 anni. Ne ho abusato per otto anni, tutti i giorni. Sono riuscita a smettere solo quando ho scoperto di essere incinta di mia figlia». Abbandonata la cocaina è stata la volta della bottiglia: «L’ho fatto nel periodo in cui mi sono trasferita a Torino, la città del papà delle mie due figlie, dove però non trovai una bella accoglienza. Decisi di togliere la droga, ma iniziai a bere fino a tre bottiglie di vino al giorno. Ero sempre ubriaca. Provai a smettere di bere, ma ebbi due ricadute, l’ultima risale all’agosto 2017. Da quel giorno non bevo più. L’ho fatto per le mie figlie e per il mio attuale marito Luca. Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra».La droga l'aiutava a essere più forte perché toglie il pensiero e la solitudine. «Tutti lo facevano e provare non costava nulla. Tappava i buchi», ha aggiunto. L'attaccamento alle sostanze stupefacenti si è intensificato dopo la morte del suo bambino: «All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. L'ho potuto tenere per 15 secondi in braccio. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Quando è morto l'ho ripreso e l'ho sentito come un pezzo di ghiaccio. Oggi è il mio angioletto perché mi ha salvato la vita. Non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco, non sarei arrivata a trent'anni».«Sono stata in silenzio per tutto questo tempo perché ho sempre pensato di non essere un esempio da seguire. Mi sentivo una fallita e mi sono detta, devo trovare il modo per cambiare la mia vita», ha concluso.