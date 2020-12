Fedez vince contro il Codacons, chiesta l'archiviazione: «Accuse infondate, aveva il diritto di criticare». E lui commenta così

Fedez vince la sua battaglia contro il Codacons. Il pubblico ministero Francesca Gentilini ha fatto richiesta di archiviazione per la querela per diffamazione presentata dall'associazione dei consumatori. Per il pm il cantante aveva il diritto di criticare sui social. La lite era scoppiata sulle raccolte fondi private per la lotta al coronavirus, dopo quello che Fedez e Chiara Ferragni avevano fatto per il reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. L'archivazione è stata chiesta «per manifesta infondatezza della notizia di reato» e perché l'accusa appare confusa e contorta.

«La proposta del Codacons sarebbe quella di bloccare tutte le raccolte fondi private. Cioè tutti i milioni di euro raccolti per aiutare gli ospedali pubblici, cancellarli e stopparli. Io sono allibito, qualcuno li fermi», aveva detto Fedez in un video sui social commentando l'intenzione del Codacons di «vedere chiaro sulla raccolta fondi avviata da Fedez e Chiara Ferragni». Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, aveva replicato: «Ma quando mai. Noi abbiamo chiesto con un atto formale al governo che i soldi siano versati direttamente sul conto della Protezione Civile, perché almeno è un ente pubblico, e non si rischia che i privati non le destinino a chi devono...»

Il Codacons aveva poi presentato querela per quel video sostenendo che Fedez aveva innescato una vera e propria «gogna mediatica». Il pm milanese spiega che il Codacons «in modo assai confuso, contorto e per certi aspetti non aderente agli stessi fatti allegati o dedotti», ritiene di «essere stato offeso» dalle dichiarazioni fatte da Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in un video postato su Instagram che è stato condiviso e rilanciato dai suoi follower sottoponendo così l’associazione ad una «vera e propria gogna mediatica». Per il pm, invece, la reazione di Fedez è «giustificabile, pertinente e continente risposta all’iniziativa del Codacons». Immediato il commento ironico del cantante dopo la notizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA