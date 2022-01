Fedez, incidente in montagna. Sangue e paura:«Mi fa malissimo». Ecco cosa è successo

Incidente spiacevole per Fedez. Dopo la lunga reclusione in casa, dovuta alla positività al covid insieme alla moglie Chiara Ferragni, i due si sono concessi una vacanza in montagna. Su Instagram, il rapper ha raccontato lo spiacevole episodio successo poche ore fa. Su una slitta per bambini, stava percorrendo un tragitto in discesa sulla neve, ma innavertitamente la slitta si è capovolta e lui si è schiantato contro un albero, graffiandosi il mento, fino a farlo sanguinare. «Non salirò mai più su una slitta per bambini» dice Fedez in una stories dove si mostra allo specchio mentre guarda la ferita.

GF Vip, Adriana Volpe contro Katia Ricciarelli: «Bisogna intervenire» IL POST

Leggi anche - Massimiliano Rosolino conferma a Verissimo il flirt con Federica Pellegrini: «Sì ci siamo baciati».

Dopo pochi istanti è arrivata la moglie Chiara che ha sollecitato Fedez a disinfettarsi la ferita, ma lui ha risposto ironicamente: «Ma no, fammi fare il macho, non mi fa male» e dopo pochi secondi ha ribattuto: «Bugia, mi fa malissimo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA