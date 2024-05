Fedez: il divorzio, le notti bravi, il tumore, il ricovero d'urgenza e la salute mentale. La vita spericolata del rapper preoccupa

di Ida Di Grazia

Non è un periodo semplice per Fedez. Tra divorzio, risse, problemi di salute mentale e fisici. Fortunatamente, almeno su quest'ultimo è arrivata la rassicurazione del diretto interessato: «Sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave», dopo le voci che si erano diffuse su un suo ricovero d'urgenza in ospedale. Ma da quando Federico Lucia è andato via da casa di Chiara Ferragni sembra essere cambiato rispetto a come eravamo abituati a vederlo.

Il cambio di Fedez dopo il divorzio

Nella serie tv "The Ferragnez" se c'era una cosa che spiccava su tutti era la voglia di isolamento e l'apatia di Fedez rispetto all'allegria della moglie Chiara Ferragni. Tutte le volte che l'influencer proponeva qualcosa di sociale, il rapper faceva i "capricci". Unica costanza un amore infinito per i figli Vittoria e Leone.

Dal divorzio in poi c'è stato letteralmente uno switch in stile Dottor Jekyll - Mister Hyde. Federico non ha perso una festa, le sue storie si sono riempite di party, uscite con amici, notti brave ...e risse. Il rapper infatti è coinvolto nelle indagini sul pestaggio di Cristiano Iovino.

Rissa a parte non ci sarebbe nulla di male se non fosse che Federico dovrebbe condurre, come detto dai medici, una vita più regolare proprio a causa dei problemi di salute che lo hanno colpito e che hanno fatto temere il peggio.

I problemi di salute, il tumore e il ricovero d'urgenza

Nel 2022 a Fedez venne diagnosticato un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Una notizia che venne data dallo stesso cantante via social post operazione e che sciocco tutti, perché nessuno aveva la minima idea della sua condizione di salute. Grazie ad un intervento chirurgico di sei ore che ha previsto la resezione di una parte del pancreas e l'asporto della massa il rapper guarì completamente.

Nel 2023 l'ex giudice di X Factor venne ricoverato d'urgenza, al Fatebenefratelli di Milano.

La salute mentale

Oltre ai problemi fisici il cantante ha dovuto fare i conti con la sua salute mentale. Un problema - esploso dopo il bacio in diretta a Rosa Chemical al Festival di Sanremo condotto dalla moglie - di cui non ha mai fatto mistero, anzi, per lui è diventato motivo di una nuova battaglia sociale: «Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non ho pudore o vergogna a parlarne. Ho attraversato una depressione acuta e mi ha aiutato tantissimo ascoltare le esperienze altrui, cioè come altri stavano o avevano affrontato una diagnosi nefasta».

Lo scorso 12 maggio ospite del Salone del Libro Fedez aveva parlato ai più giovani proprio di questo: Ospite del Salone del Libro nella giornata di domenica 12 maggio, Fedez ha parlato del tema della salute mentale dei più giovani: «Il tema è convivere con il tuo malessere. Bukowski, ad esempio, conviveva benissimo con i suoi demoni, una convivenza sana con il suo malessere. Ma ci sono altre situazioni in cui non ti senti bene con te stesso e lì è difficile cavare qualcosa di buono».

L'ex marito di Chiara Ferragni ha specificato inoltre che i suoi problemi di natura psicologica lo hanno portato a doversi fermare con la musica e ad affrontare tutti i problemi legati agli effetti collaterali degli psicofarmaci che assumeva. Rivolgendosi ai giovani ha lanciato un appello: «Di sicuro, dopo il Covid è venuta meno la parte reale e per questo penso che in questo momento sia fondamentale permettere ai ragazzi di confrontarsi in luoghi reali quali sono i centri sociali, al di là della loro appartenenza politica».

