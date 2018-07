Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Nessun trauma e nessuna chiusura… I cambiamenti non implicano necessariamente la chiusura dei rapporti con chi ti ha accompagnato per un pezzo di strada”. Dopo un lungo periodo di silenzio, tornato col singolo” Faccio tutto quello che voglio” parla della fine del suo rapporto con: “Federico ha una nuova vita – ha spiegato in un’intervista ad Alberto Dandolo per “Oggi” - è diventato papà e ha altre priorità… Pur non dovendo dare conto dei messaggi che invio privatamente, le dico che invece gli auguri (per la nascita di Leone) sono stati fatti. Non certo nell’immediato. Credo che certi eventi così importanti debbano essere vissuti nell’intimità delle proprie pareti domestiche. Ed è giusto che anche un amico rispetti i tempi di gioie così grandi”.Per il futuro ha le idee chiare: “Prima che per mere velleità economiche, potrei pensare a un lavoro cinematografico per tentare di contribuire a dare uno sprint commerciale al nostro cinema popolare… Vorrei continuare a fare progetti di qualità con una grossa attenzione a ogni aspetto del prodotto. Mi piacerebbe fare qualcosa che metta al centro gli Anni 90, con tutti i loro entusiasmi, contraddizioni e grandezze”.Intanto il suo singolo è un tormentone: “Non amo troppo l’idea del tormentone agostano. Di ciò che ha una vita limitata. Questo è un progetto diverso, rischioso. Ero consapevole dell’ambizione di questo lavoro”.