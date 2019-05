Fedez, che imbarazzo in aereo durante il volo: apre la porta del bagno e...

Martedì 21 Maggio 2019, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il rapper, marito di, è andato in bagno, ha trovato la porta aperta ed è entrato. Ma ha trovato una sorpresa., ha raccontato nelle sue stories di Instagram tra un gioco e l'altro con Leone. Ma come ha reagito la giovane? «Lei non rideva affatto», ha scritto Fedez. Un piccolo episodio simpatico con protagonista una povera passeggera, sicuramente in imbarazzo nel trovarsi di fronte il rapper proprio nel momento del bisogno.Un viaggio quello di misterpiuttosto turbolento. Ma non per perturbazioni metereologiche. A renderlo divertente oltre che stancante è stato il figlio che non ne ha voluto sapere di dormire. Il piccolo, che continuava a premere il testo per chiamare gli assistenti di volo, si è preso anche il "rimprovero" della hostess.