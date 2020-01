Fedez, la nonna nella bufera: «Sì a Mussolini, no adozioni gay e MeToo»

Giovedì 16 Gennaio 2020, 19:10

Laè un fiume in piena e le sue dichiarazioni hanno suscitato anche qualcheOspite nell programma del rapper e dell'amico Luis Sal insieme a Bello Figo, la nonna inaugura la prima puntata del podcast di YouTubeTra i vari aneddoti la nonna dice la sua anche su temi di attualità come il movimento MeToo sul quale non si dice molto d'accordo, spiegando che se le donne avessero voluto realmente denunciare avrebbero dovuto farlo prima. Si è detta però favorevole al ritorno di Benito Mussolini: «Io pro! Pro, pro, pro: ci vuole qua oggi. Ci vuole quello che era prima, non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, ho preso un premio da Mussolini, ma non è per questo: avevo 6 anni. Voi credete nel Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio lui ha fatto la marcia su Roma ed oggi ci vorrebbe una marcia su Roma». Poi ha detto la sua anche sulle adozioni gay dichiarandosi assolutamente contraria.La nonna si è poi rivolta al rapper Bello Figo che ha definito: «Bello per la sua razza». Le sue espressioni non sono piaciute ad alcune persone in rete, come all'influencer Louis Pisano, che è di origini africane che ha scritto in una storia: «Vaff****o Fedez per aver postato questo video spacciandolo per tenero e che appoggi la tua nonna razzista del cavolo. Con la frase ‘Sei bello per la tua razza’ lei voleva intendere che solitamente la sua/mia razza è brutta? Ma che ca**o di problemi hai?!».Certo la nonna di Fedez è stata una vera bomba, ma va detto che Fedez nel corso dell'intervista ha specificato di non condividere alcune sue parole: «Nonna non ti devo giustificare, io però non sono d’accordo».