Fedez e J-Ax, continua la sfida tra gli ex amici: il giudice di X Factor vince negli affari

In affari. I due, come riportato da Leggo.it , hanno interrotto il proficuo sodalizio musicale non senza polemiche, ma sembra che alla fine il giudice die neo marito diabbia, con la sua società, superato l’ex amico e socio in affari.La Zedef, società di Fedez, ha infatti registrato nel 2017, come riporta “Diva e donna” un utile di 1,5 milioni di euro con ricavi in flessione (da 3,18 a 2,60 milioni) accompagnato però da un contestuale calo dei costi di produzione.La società di JAx invece ha fatturato 1,43 milioni con un utile di 487mila euro. Diventa comunque tutto oro quello che tocca Fedez, dato che pare che le sue nozze con Chiara Ferragni abbiano generato un giro d'affari davvero notevole