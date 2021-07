Fedez e la “Danza della vittoria”, assolto da una querela del Codacons: «E poi me ne restano mille…»

Che tra Fedez e il Codancons non corra buon sangue è ormai cosa assodata e lo dimostra anche la sua recente sfuriata via social. Fedez però, dopo le numerose arrabbiature, esulta su Instagram per un trionfo in tribunale: è stato assolto per una querela intentata nei suoi confronti proprio dal Codacons.

Leggi anche > Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Vittoria. Un dettaglio spiazza i fan: «Ma cos'ha?»

Fedez e la “Danza della vittoria”: assolto da una querela del Codacons

I rapporti fra Fedez e il Codacons sono tesi da tempi, fra denunce e carte bollate, e ultimamente il marito di Chiara Ferragni si è duramente sfogato dal suo account Instagram per la situazione che si è venuta a creare. Meritava quindi una grande esultanza una piccola vittoria legale registrata dal rapper, che nelle stories ha spiegato di aver ottenuto da parte del Gip l’archiviazione di una denuncia per diffamazione intentata dal Codacons nei suoi confronti.

Fedez per l’occasione ha anche inventato una gioiosa “danza della vittoria”, che è però durata poco, dato che la sua grande felicità è stata interrotta dal pensiero che probabilmente le battaglie legali che lo aspettano sono solo all’inizio: «Ma poi – ha spiegato citando la sua ultima canzone - me ne restano mille!!!»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA