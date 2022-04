Fedez: «Corona mi odia, è ossessionato da me». la risposta di Belen: «Perchè tu hai più tatuaggi di lui»

Affermazioni choc. Durante la puntata di oggi di Muschio Selvaggio, il podcast di successo di Fedez, il rapper ha rivelato: «Corona mi odia, è ossessionato da me» di fronte a Belen Rodriguez, sua ospite della puntata.

Leggi anche > Isola 2021, diretta 17 aprile: tentazione in arrivo per i fratelli Tavassi. Questa sera nuovo eliminato

«Ogni giorno fa una storia contro di me» ha raccontato il marito di Chiara Ferragni. E, per ironizzare, Belen ha detto: «È vero, il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie».

La showgirl, che in passato ha avuto una relazione di 3 anni con l'ex re dei paparazzi, ha però provato a convincere il conduttore del contrario, scherzando: «Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso”» e Fedez ha subito incalzato: «E fatteli altri due tatuaggi, così non rompi più i co****ni!».

Di seguito, Belen ha continuato a ironizzare rivelando: «Quando era fidanzato con me, gli dicevo che avrebbe fatto prima a tatuarsi anche la lista della spesa, così se la sarebbe ricordata almeno. Ha tatuaggi su qualsiasi cosa». Ma poi la showgirl si fa seria e dice: «Non credo che ce l’abbia realmente con te». E ancora: «Non è del tutto a posto, ma gli voglio bene nonostante i suoi difetti», ha premesso la showgirl parlando dell’ex fidanzato, con cui è rimasta in buoni rapporti a distanza di anni dalla rottura. «Ce l’ha un po’ con tutti, gli piace rompere le palle per fare parlare di sé. È un modo per fare notizia. Una strategia che non ha mai abbandonato» conclude Belen.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA