Fedez e Chiara Ferragni, vita in quarantena: scherzi terrificanti e cuffie del silenzio...

Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid e, nonostante il periodo di festa, sono costretti nella loro casa assieme ai figli. Il tempo trascorre un po' lentamente e Chiara, forse leggermente annoiata, ha approfittato della notte per fare un crudele scherzo al suo maritino.

Lo scherzo di Chiara Ferragni a Fedez (Insagram)

Fedez e Chiara Ferragni, vita in quarantena

Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid. La scoperta li ha naturalmente costretti a casa assieme ai figli e per loro saltano anche i festeggiamenti per il nuovo anno. Nella reclusione però Chiara non si è persa d'animo e per battere un pò la noia, oltre a preparare la pizza e giocare con i suoi piccoli, si è dedicata anche a fare uno scherzo al marito.

Fedez ha infatti condiviso dalle stories un video che lo vede mentre è immerso nel favoloso mondo dei videogiochi attraverso i visori della realtà virtuale: la concentrazione però è interrotta da Chiara che, arrivata in salotto, si avvicina silenziosamente al marito e lo spaventa a morte con il classico e imbattibile “Buuu”.

Le cuffie del silenzio

Fedez, salto di terrore a parte, incassa divertito ma poco fa una scoperta che involontariamente lo favorisce. Il rapper, come mostrato dal suo account social, mette delle cuffie felpate alle orecchie per evitare di perdere la mascherina e incastrare bene l'elastico. L'obbiettivo è raggiunto e le cuffie oltretutto gli impediscono di sentire voci e rumori, che in uno stato di lockdown in famiglia con due bambini a volte può rivelarsi molto utile..

