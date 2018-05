Fedez e Chiara Ferragni, la data del matrimonio è ancora in alto mare: «Ecco tutti i particolari»

J-Ax e il post per la fine della collaborazione con Fedez: «È stata un'avventura pazzesca»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Hanno da poco dato alla luce i loro primo figlio, Leone, ma sembra che per via del nuovo arrivo e dei rispettivi impegni professionali, le nozze frasiano in alto mare. Lo scorso anno durante un concerto il rapper produttore ha chiesto la mano della fidanzata durante un concerto e poi i due hanno fissato ilper il 31 agosto in Sicilia.Le cose da organizzare però sono molte e non è certo che il tutto sia pronto per la data prestabilita: “Dopo un mini-tour che la futura sposa ha fatto con mamma Marina Di Guardo, di origini siciliane, e con le sue collaboratrici – spiega la rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna” - sembra che la Sicilia sia la terra scelta e forse (ma non è certo) Noto, in provincia di Siracusa, sia la località designata per il "sì".Pare però che finora le proposte della wedding planner (forse sarà un uomo) non abbiamo ricevuto la definitiva approvazione della futura sposa ancora indecisa e troppo impegnata tra il ruolo di madre e quello di imprenditrice per riuscire a seguire in prima persona il suo matrimonio. La data? Dovrebbe essere il 31 agosto che è alle porte. Ce la faranno?”.