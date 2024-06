Fedez, la "dedica" a Chiara Ferragni nel remix di Cigno Nero: «Si può sposare un demone»

di Redazione web

«Fedez sta tornando», «Il primo Fedez spacca» oppure ancora «Mi è entrato un Fedez del 2016 in un occhio». Sono questi i commenti che si leggono sotto al video TikTok in cui il rapper è in studio e ascolta il remix di uno dei suoi brani più celebri e cioè "Cigno Nero", in cui duettava con Francesca Michielin. Nella nuova versione della canzone che, però, come rivelò il cantente qualche mese fa, «Forse non uscirà mai» - sì, perchè il pezzo non è effettivamente stato pubblicato - c'è anche una strofa che parla di Chiara Ferragni. Fedez l'ha fatta ascoltare anche allo streamer GrenBaud con cui ieri ha fatto una diretta su Twitch.

Fedez su Chiara Ferragni

La clip in cui Fedez ascolta il remix di "Cigno Nero" è diventata virale e, nelle scorse ore, durante la diretta Twitch che il cantante ha fatto con GrenBaud, ha deciso di fare ascoltare "la barra" in cui parla della storia con l'ex moglie Chiara Ferragni.

La strofa recita: «La nostra storia non è vittoria, tu che mi abbracci in sala operatoria. La felicità è un'arte illusoria, tanti bei ricordi, una brutta memoria. Tu con la mano sulla cicatrice, lacrime e sangue, rinascimento, araba fenice, rubami il cuore borseggiatrice. Sulle note di un pianoforte ti ho visto piangere, ti ho visto ridere. Non ho più paura della morte perché a volte fa più male vivere tenendo tutto dentro. I nostri occhi non mentono e se potessero urlare che cosa ca*** direbbero? Non piaccio a nessuno, come le regole...

Le dichiarazioni di Fedez

Sempre durante la diretta Twitch di Gren Baud, Fedez ha spiegato che il suo rapporto con Chiara Ferragni era tossico: «Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene… Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza»

