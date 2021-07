Federico Zampaglione si sposa, l'annuncio social del matrimonio con Giglia Marra

Federico Zampaglione si sposa. Il leader della band dei “Tiromancino” ed ex compagno di Claudia Gerini, ha annunciato dal social il suo matrimonio con la fidanzata, l’attrice Giglia Marra.

Federico Zampaglione sposa la fidanzata Giglia Marra. Il matrimonio era stato rimandato per via delle ristrettezze e le limitazioni imposte dalla pandemia, ma con un semplice post dall’account social della sua band, i Tiromancino, il cantante ha annunciato le prossime nozze. Le celebrazioni, che saranno in agosto, dovrebbero tenersi in Puglia, terra d’origine di Giglia: “Prima che lo sappiate in altri modi… - ha scritto Federico Zampaglione a fianco di una foto che lo ritrae con la fidanzata - ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”.

Prima di Giglia Marra, attrice impegnata in set come “Distretto di Polizia” e “Squadra Antimafia”, Federico Zampaglione è stato il compagno di Claudia Gerini per 11 anni: la coppia, che non si è mai sposata, ha avuto anche una figlia, Linda, nata nel 2019.

