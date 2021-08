Federico Rossi si confessa: «Con Benji ci siamo abituati alla distanza. E la mia ex Paola Di Benedetto...»

Il duo fra Federico Rossi e Benjamin Mascolo si è sciolto e ora i cantante è impegnato nella sua carriera di solita col nuovo singolo “Non è mai troppo tardi”. In un’intervista Federico Rossi ha parlato della sua amicizia con l’ex collega e del recente addio con la fidanzata Paola Di Benedetto.

Federico Rossi si confessa, l'amico Benji e l'ex Paola Di Benedetto

Dopo aver annunciato la fine della loro comune attività Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno salutato il pubblico con un doppio live: «I due concerti sono stati una conclusione perfetta - Ha spiegato Federico in un’intervista al “Correrie della sera” - Già da un anno e mezzo non lavoriamo più insieme, quindi ci siamo abituati alla distanza. Ma ci sentiamo e ci teniamo monitorati. L’altra notte mi ha mandato un messaggio con scritto “miss you” che non è neanche da lui. Siamo amici, in primis, e da quando siamo separati è scattato un rapporto che finalmente va al di là della carriera».

Come già raccontato Federico Rossi ha attraversato un momento difficile, dove lo stress ha avuto la meglio: «Nel 2018 ci siamo trasferiti a Milano per tre mesi, avevamo il daily di X Factor, il disco, gli instore, i palazzetti e avevo anche una ragazza. Non trovavo più il tempo per me e sono completamente crollato. Non dormivo più, ma poi dovevo performare ed essere lucido. È stato massacrante. Nel libro (la sua autobiografia “Naked”) ho detto che bevevo, ma non a livelli incredibili. Avevo iniziato a farmi prendere dalle circostanze, a voler fare qualsiasi tipo di cosa. Senza gli amici, mia madre o la mia ex morosa Paola sarebbe stata dura».

E proprio recentemente Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono detti addio: «Siamo sempre stati complici a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 16:29

