Federico Fashion Style “smascherato” da Selvaggia Lucarelli: ecco cosa ha pubblicato su Instagram

Federico Fashion Style finisce di nuovo al centro delle polemiche sui social per il mancato rispetto delle misure anti-Covid. Il parrucchiere delle Vip è stato duramente criticato da Selvaggia Lucarelli per essersi mostrato al lavoro senza mascherina. La giornalista ha pubblicato una foto inequivocabile commentando con parole durissime: “Anche oggi, questo soggetto da 1 milione di follower lavora senza mascherina. Questo dopo la sua mirabile estate in Sardegna con Covid portato a casa e nel suo negozio. Con conseguente quarantena per chi era entrato in contatto con lui, clienti compresi. Il problema però non è manco lui, ma voi che ci andate. Gente così va evitata come la peste. Anzi, come il Covid”. Foto: Kikapress/Discovery

LEGGI ANCHE: -- ‘Come se fosse un insulto’, Federico Fashion Style attacca Selvaggia Lucarelli: ironia sui social

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA