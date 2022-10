Federico Fashion Style è single: l'annuncio della compagna Letizia

Federico Fashion Style è di nuovo single. Dopo quasi 20 anni termina la sua relazione con Letizia Porcu. A dare l'annuncio è lei stessa sui social con un messaggio sobrio e asciutto, che non lascia spazio a fraintendimenti: la loro storia termina così, dopo una festa grandiosa a The Dome Milano, il locale dove per l'ultima volta una foto li immortala insieme, apparentemente felici, per i festeggiamenti di compleanno tardivi dell'hairstylist.

Se fino a ieri sera Letizia Porcu, la sua compagna storica nonché madre di Sophie Maelle, era stata al suo fianco sia nel lavoro che nella vita privata, supportandolo in tutti i suoi progetti professionali e personali, adesso le loro strade si dividono.

«Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide – scrive lei in una storia su Instagram –. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia». Insomma Federico e Letizia saranno sempre pronti a sostenersi per il bene della bimba, ma con oggi inizia per entrambi un nuovo capitolo e forse la festa di ieri sera era un modo per dirsi anche addio.

