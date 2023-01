Federico Fashion Style, il nuovo amore dell'ex compagna Letizia: ecco chi è

Anno nuovo, amore nuovo per Letizia Porcu. L'ex compagna di Federico Fashion Style, dal quale ha avuto la figlia Sophie si sta costruendo una nuova vita dopo la separazione che ha fatto parecchio discutere. Dal canto suo, Federico non ha mai ammesso ufficialmente di aver avuto altre relazioni al di fuori di Letizia.

Ma, diversamente da Federico Lauri, l’ex compagna non ha proferito una parola sulla rottura con il famoso parrucchiere. E, anzi, in molti sostengono che l’amore fra i due sia finito già diversi anni prima. Proprio vicino Capodanno, Letizia avrebbe iniziato a frequentare una nuova fiamma. A lanciare lo scoop è l'esperta Deianira Marzano, seguita da Amedeo Venza.

Chi è la nuova fiamma

Il nuovo amore di Letizia sarebbe dj Vincent Arena, con il quale la donna sarebbe stata vista passeggiare per le vie dello shopping di Roma, mano nella mano. Si sarebbero conosciuti in un parco divertimenti per bambini e da allora avrebbero iniziato a frequentarsi come coppia.

I propositi del 2023

«Quando si chiude una porta si apre un portone» dice Federico a se stesso come augurio per i mesi futuri, promettendo ai suoi follower che presto racconterà tutta la sua verità sulla separazione, per poi chiudere per sempre l’argomento e andare avanti con la sua vita. «Io per il 2023 ho deciso di guardare oltre, di non pensare , di fregarmene , e di non ascoltare le cattiverie» scrive su Instagram, aggiungendo di aver in corso decine di diffide a chi lo avrebbe infamato via social e non.

