Il tour in Sardegna di Federico Fashion Style non era iniziato nel migliore die modi: prima gli attacchi sui social e poi l'auto ritrovata graffiata nel centro di Cagliari. Oggi a Sassari il Tour del parrucchiere dei vip, Federico Lauri, è proseguito nel peggiore di modi: la Polizia locale, su segnalazione di un cittadino, ha fatto un'ispezione nel salone in cui era al lavoro, in via Carlo Felice, trovandolo un po' troppo affollato. All'interno della sala c'erano 15 persone tra cui sei dipendenti, sei clienti e altre tre in attesa. Troppe secondo la normativa anti-Covid e lo spazio disponibile.

Per Federico Fashion Style è quindi scattata una multa salata e la sanzione accessoria di chiusura del locale per tre giorni. Gli agenti hanno consentito al personale in servizio di concludere i tagli sui clienti già seduti nelle poltroncine e poi hanno messo i sigilli al salone. La Polizia locale ha rilevato diverse contravvenzioni alle norme anti-Covid: il salone non aveva esposto all'esterno il cartello con il numero di persone che può contenere. Inoltre, per le norme di contrasto al diffondersi del coronavirus, possono essere occupate solo postazioni alternate mentre nel salone erano tutte piene. Due dipendenti stavano lavando la testa alle clienti senza mantenere le distanze di sicurezza. Infine, sempre per le linee guida anti-Covid, sarbbe stato possibile accedere al salone soltanto nell'orario dell'appuntamento precedentemente concordato, mentre all'interno del locale c'erano appunto tre persone in attesa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 10:15

