Federico Fashion Style, è guerra con Selvaggia Lucarelli: come definisce il fidanzato di lei

Botta e risposta al vetriolo tra. Il parrucchiere delle Vip, positivo al Covid, è intervenuto in un programma tv per denunciare i mancati controlli al rientro dalla Sardegna . Non hanno fatto tamponi né misurato la temperatura all’arrivo del traghetto a Civitavecchia, sostiene lui. La giornalista lo attacca, ritenendolo un irresponsabile: con la febbre non avrebbe dovuto proprio lasciare l’isola, ma contattare le locali autorità sanitarie: “Se vi comportate da irresponsabili, almeno risparmiateci di vedervi fare autopromozione in tv”. Lui replica piccato e tira in ballo il food blogger Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia: “Sono felice che tra una “magnata” e l’altra in giro per i paesi della Puglia con il suo fidanzato “bear” lei mi abbia pensato. Le auguro il meglio e spero di conoscerla presto per aggiustare il suo look”.Foto: Kikapress/Gianluca Capaldo/Discovery