Federico Fashion Style e la frecciatina alla ex dopo la notizia del nuovo compagno: «Ti è caduta la maschera». Ecco cosa sta succedendo

Federico Fashion Style lancia una frecciatina alla moglie dopo la notizia della sua nuova relazione. Letizia Porcu, madre della figlia di Federico, secondo i rumors avrebbe un nuovo compagno. Una notizia che l'hairstylist sembra aver preso molto bene, a ridere, visto che più volte lui ha lasciato intendere di non avere nulla da nascondere al contrario di altre persone.

Leggi anche > Antonella Clerici sbotta contro lo chef a “È sempre mezzogiorno”: «Sei un maschilista»

Leggi anche > Fedez svela quando andrà a vivere nel nuovo appartamento: ecco la data

La reazione

I due si erano lasciati, apparentemente, in buoni rapporti, proprio per il bene della bimba, ma nei mesi Federico ha fatto presente che la sua ex non avrebbe preso bene la separazione e avrebbe provato ad ostacolare il rapporto con sua figlia. Federico spiegò che l'amore era finito da tempo, che lui era sempre stato onesto con lei e che proprio la Porcu aveva accettato "alcune situazioni", senza entrare nello specifico.

Si era parlato di relazioni nuove tra Federico e altri uomini, tutte smentite, quando invece sembra che chi abbia un'altra persona sia la Porcu. L'hairstylist ha quindi subito approfittato del gossip per lanciare diverse frecciatine alla ex, nella prima scrive "ti è caduta la maschera", nella seconda si mostra sorridente fino alle lacrime e chiede ai suoi followers di non inviargli screen, come se la cosa lo divertisse troppo.

Recentemente Federico aveva detto di voler chiudere con il 2022 e aveva anche annunciato che avrebbe svelato quanto prima le sue verità, mettendosi a nudo. Chissà che questo non sia solo l'inizio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA