Federico Fashion Style, fuga dal matrimonio di Guenda Goria per tornare dalla figlia: «Recita scolastica e sono già nel mood»

di Redazione web

Federico Fashion Style nelle ultime ore ha fatto un vero e proprio tour de force: ha partecipato al matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano in Sicilia, più precisamente a Mazara Del Vallo e, poi, è tornato ad Anzio dalla sua bambina Sophie Maelle. Il parrucchiere delle star ha sempre detto di essere un papà presente e, proprio perché la figlia è la persona più importante della sua vita, non si sarebbe mai perso la sua recita scolastica. Federico, poi, ha postato anche una tenera storia della buonanotte insieme alla sua Sophie.

La storia Instagram di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha condiviso moltissime storie Instagram nelle ultime ore. Il parrucchiere è tornato a casa sua, ad Anzio e, un po' stanco ma molto felice, ha raccontato com'è andato il matrimonio di Guenda Goria e Mirko Gancitano: «Sono due ragazzi meravigliosi e io ho avuto il piacere di essere il testimone di Guenda e anche il suo parrucchiere, infatti, ho finito di preparare lei e mi sono andato a cambiare...



Federico, poi, pubblica una foto con la sua bambina Sophie Maelle che regge in mano una rosa e scrive: «Sono corso da lei... Domani (oggi, ndr) la mia piccola farà la recita di fine anno e io sono già nel mood rose! Ovviamente, poi, le prenderò un mazzo di rose come per ogni sua recita». Il parrucchiere, infine, pubblica una foto mentre dà la buonanotte alla figlia e scrive: «Il momento più bello... Il tuo respiro, la mia forza, la mia vittoria sei tu!».

Le parole di Guenda Goria

Federico Fashion Style ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una raccolta di foto in cui è in compagnia di Guenda Goria alla quale sta sistemando l'acconciatura per il matrimonio. La musicista gli ha scritto: «Sei meraviglioso... Amico prezioso e il più bravo ed elegante di tutti! Grazie per esserci sempre, ti vogliamo un mondo di bene».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA