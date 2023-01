Federico Fashion Style: «Coming out? Mi hanno costretto a farlo». La rivelazione nelle stories di Instagram

di Redazione Web

Federico Fashion Style svuota il sacco. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l'hairstylist dei vip - al secolo Federico Lauri - ha confessato per la prima volta, pubblicamente, di essere omosessuale.

La sua vita sentimentale in questi ultimi mesi è stata oggetto di critiche per l'amara battaglia social avuta con la storica compagna Letizia dopo la fine del loro rapporto, motivo per il quale Federico ha analizzato insieme alla Toffanin la loro separazione e il rapporto con la figlia.

Cosa ha detto

Federico Fashion Style ha confessato negli studi di Mediaset che non aveva mai avuto il coraggio di affrontare davvero l'argomento perché è sempre cresciuto in una famiglia molto tradizionalista. La scelta di condividere la notizia pubblicamente ha scatenato la polemica tra chi crede che il suo coming out sia in realtà oggetto di marketing, fatto solo per il puro scopo di ottenere visibilità e più soldi.

Alla luce di ciò, l'hair stylist ha innanzitutto ringraziato chi lo ha sostenuto durante l'intervista e chi ha compreso il motivo del suo silenzio per così tanto tempo: «Volevo solo proteggere mia figlia».

Poi, ancora una volta, svela la sua verità e afferma di essersi quasi sentito costretto a fare coming out: «Mi sono trovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente (di essere omosessuale, ndr) perchè terze persone hanno rivelato, senza il mio consenso, delle dichiarazioni molte riservate. Tengo a sottolineare che queste persone stavano con me, mi conoscevano. Ma la vita va avanti. Nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida», ha riferito lapidario.

«A chi mi accusa di essere andato in televisione per soldi tengo a precisare che non è assolutamente vero, anzi», conclude Federico Fashion Style dichiarando di voler chiudere per sempre questa brutta pagina della sua vita.

