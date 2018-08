Federica Pellegrini compie 30 anni, per i suoi fan foto sexy in vasca...

Europei Glasgow, argento azzurro anche nella staffetta. Pellegrini quinta

Domenica 5 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

compie trent'anni e non poteva che festeggiare in vasca... da bagno. Le foto pubblicate sul suo profilomostrano la campionessa di nuoto letteralmente ricoperta da palloncini colorati e con indosso soltanto un cappellino di carta. Sexy e provocante ha ringraziato tutti i fan che le hanno augurato buon compleanno.Nelleha immortalato i festeggiamenti in ritiro insieme alle componenti della sua squadra. La Pellegrini, infatti, è impegnata per glie non può abbandonarsi a eccessi e alcol. Sorridente e grata per il piccolo party, ha mostrato l'entusiasmo di una ragazzina per i suoi primi 30 anni ringraziando tutto il team che l'accompagna e che ha brindato con lei.Tra i post non è passata inosservata la foto hot in vasca. Nella didascalia si legge: "30 sono i nuovi 18... Ne voglio altri 30 così". Federica Pellegrini è una delle atlete che hanno vinto di più ed è molto popolare sui social network.I primi trent'anni della Pellegrini sono stati letteralmente sulla cresta dell'onda. La campionessa è stata la più giovane atleta italiana su un podio olimpico, ha vinto tutto ma continua a nuotare. Ha cambiato allenatori, casa, fidanzati e ora punta