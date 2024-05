Federica Pellegrini, Matteo Giunta compie 42 anni con un messaggio nella colazione per la Divina: «Dal tuo vecchietto»

di Cristina Siciliano

Non è stato il solito risveglio per Matteo Giunta. Il marito di Federica Pellegrini compie oggi 7 maggio, 42 anni e gli auguri più dolci sono arrivati a prima mattina dalla persona che ama di più: sua moglie. I due sono diventati genitori di Matilde il 3 gennaio e confermano ogni giorno la scoperta di «un nuovo livello di felicità». Primo compleanno da papà per Matteo Giunta: l'allenatore ha scelto quindi di preparare, per l'occasione, una colazione ad hoc per la sua amata Federica Pellegrini con una tazza di latte e caffè, biscottini e un tenero messaggio scritto su un pezzetto di carta.

Il messaggio

«Tanto amore dal tuo vecchietto preferito».

La nascita di Matilde

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori di Matilde lo scorso 3 gennaio, «due mesi complicati», come aveva annunciato sul suo profilo Instagram. La Divina oggi non smette di pubblicare scatti con la piccola di casa, coccolata da mamma e papà Matteo Giunta. Entrambi godono di ogni singolo istante con la figlia confermando come la nascita della piccola Matilde abbia cambiato la loro vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA