Federica Pellegrini, prove di maternità: dalla luna di miele torneranno in... tre?

di Bianca Amsel

Federica Pellegrini e Matteo Giunta rientrano dalle vacanze estive passate nelle amate Marche. Dopo il matrimonio veneziano i neo sposini iniziano a pensare ai progetti futuri da realizzare: a dicembre la luna di miele extra lusso in America, dalla quale chissà... da due potrebbero ritornare in tre. La Pellegrini infatti sembrerebbe intenzionata a mettere su famiglia quanto prima, «Vorrei un figlio subito», ha dichirato a Newsletter 7+ del Corriere della Sera in un'intervista.

Federica Pellegrini sul red carpet al Festival di Venezia

Federica Pellegrini, dal matrimonio vip al carrello del supermercato

Il frutto di un amore vero, tra lei e Matteo Giunta, che l'ha conquistata quando le faceva da allenatore. Tutto è andato per il meglio, il 27 agosto si sono promessi amore per l’eternità nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, ma il prossimo futuro vedrà un altro grande passo.

Prove da mamma?

Già durante i giorni di mare a Pesaro l’ex nuotatrice aveva postato su Instagram alcune foto in compagnia della nipotina Camilla, figlia del cognato Tommaso. Il post ha scatenato subito i commenti dei follower che la vorrebbero presto mamma: «Sembri sulla buona strada Fede... Sei pronta!» e qualcuno scherza «Hai già partorito?». Prove di maternità superata per Federica Pellegrini, che magari a breve regalerà una cuginetta o un cuginetto con cui giocare alla piccola Camilla.

Anche la scelta della casa sembra dovuta a questo grande progetto: un bel giardino e spazi ampi ideali, qualche tempo fa la "Divina" dichiarò: «Non programmiamo nulla ma è un passo possibile. Me la cavo bene con i cani». La Pellegrini scherzava, avrà cambiato idea?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA