Federica Pellegrini, la dedica del fidanzato-allenatore su Instagram: «Grazie Fede!!!». IL POST

«Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili». Esordisce così, in un post su Instagram, Matteo Giunta, fidanzato e allenatore di Federica Pellegrini, la prima donna a nuotare in cinque finali dei Giochi olimpici.

Amore a suon di post: è la dedica speciale con cui Matteo Giunta ha voluto omaggiare la sua fidanzata, con cui fa coppia dal 2019 in gran "segreto", dopo le dichiarazioni che la stessa Pellegrini aveva fatto dopo la sua ultima gara olimpica. «Se non ci fosse stato Matteo - diceva la campionessa - probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro».

E dunque arriva il post col primo piano di Federica e parole piene di stima e amore da parte del suo fidanzato: «Se mi guardo indietro - si legge - riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ció che era tuo».

Non è mancato il commento ironico delle Pellegrini che, sotto il post ha scritto: «Veramente dobbiamo preparare la Isl, vedi un po’ te…», ricordando a Matteo i prossimi impegni a Napoli tra fine agosto e i primi di settembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 12:45

