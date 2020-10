Federica Pellegrini mostra un pancino sospetto su Instagram e i followers impazziscono

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascatena i fan di. Dopo aver mostrato uno scatto sucon il suo ombelico molti hanno pensato che la campionessa olimpica fossea. A far aumentare i sospetti la didascalia del post "centro nevralgico del nuovo mondo" con riferimento alla canzone di Jovanotti che molti hanno però interpretato come nuova vita in arrivo.La Pellegrini ha risposto semplicemente: «Ma l’ombelico lo hanno solo le donne incinte?». Una frase che resta enigmatica e certo non smentisce l'ipotesi di un presunto pargolo in arrivo. Federica non ha mai negato il suo desiderio di diventare mamma, da anni legata al suo allenatore Mario Giunta, la 32enne potrebbe aver deciso di mettere su famiglia?